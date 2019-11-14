РИАМО - 14 ноя. Предстоящим днем Москва и Подмосковье будут находиться на периферии антициклона, воздух прогреется максимум до 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 5-7, по области 4-9 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что погодные условия в Московском регионе изменятся незначительно. Сохраняется повышенный фон атмосферного давления, мало измениться температурный режим. Для здоровых людей погодные условия будут вполне комфортны и не должны вызвать заметных метеопатических реакций.

А для людей метеозависимых, ослабленных болезнями, даже незначительные колебания основных метеопараметров весьма ощутимы. Из-за высокого атмосферного давления недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов, склонные к спастическим реакциям.