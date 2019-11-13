РИАМО – 13 ноя. В Зарайске завершается реализация проекта-победителя всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2018 года, здесь появятся детские площадки, лавочки и урны, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Ведется благоустройство исторической торговой площади с прилегающей к ней наиболее сохранившейся исторической улицей Красноармейская до водонапорной башни.

«Территорию вокруг водонапорной башни замостили тротуарной плиткой. Скоро возле башни будет установлена детская игровая площадка. Выполнены работы по прокладке сетей водоснабжения, газификации, электроснабжения, канализации. Также выполнены работы по устройству основания под асфальтобетонное и плиточное покрытие», – говорится в сообщении.

На Красноармейской улице ведутся работы по устройству плиточного покрытия, установке бортового камня, опор освещения, установке малых архитектурных форм – качелей, лавочек, урн. Также детская игровая площадка будет установлена возле жилых домов со стороны торговых рядов.

«Реализация проекта позволит превратить площадь Революции, а вслед за ней Красноармейскую улицу в оживленное общественное пространство, объединит исторический центр в большую пешеходно-туристическую зону», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Улица Красноармейская была проложена в соответствии с утвержденным Екатериной II генеральным планом города и связывает ряд ценных исторических объектов: торговую площадь – главный символ купеческого прошлого Зарайска; Гостиный двор – центр торговли XIX века; Троицкая церковь – один из старейших храмов города (первоначально была построена в XVI веке как церковь Круглого Троицкого мужского монастыря в Остроге).

В 1774 году деревянная церковь мужского монастыря сгорела, а на ее месте в 1776-1778 годах выстроили кирпичный храм; Реальное училище (одно из первых в России, ему 145 лет, сейчас там средняя школа) и Водонапорную башню, сделав их доступными для показа. Генеральный план Екатериной принят в 1778 году. Улице и площади более 200 лет.