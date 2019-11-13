РИАМО - 13 ноя. В ходе проверки многочисленных жалоб на ограничение свободного доступа к озеру Бисерово и его загрязнении на территории прибрежной зоны в Электроуглях Богородского округа выявлены нарушения, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Проверку проводили инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками Ногинской городской прокуратуры и администрации Богородского городского округа.

«В ходе рейда факты нарушений подтвердились. На двух земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, выявлены ограждения, установленные до уреза воды, что ограничивает свободный доступ к озеру. Еще на двух участках обнаружены помпы, с помощью которых осуществлялся незаконный забор озерной воды», - отмечается в сообщении.

На территории базы отдыха «Рыболов-спортсмен» и базы «ВМФ» также обнаружили нарушения — ограничения свободного доступа к водному объекту. Кроме того, в районе поселка Водопьяновские Дачи инспекторы нашли установленную неизвестными трубу, с помощью которой сбрасывались сточные воды.

По результатам рейдовых мероприятий владельцев земельных участков, на территории которых были выявлены нарушения, вызвали в Минэкологии для составления протоколов об административных правонарушениях.

В настоящий момент также проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, организовавших нелегальный водосброс. В ближайшее время источник загрязнения озера будет затампонирован.