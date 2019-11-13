РИАМО - 13 ноя. Депутат Государственной Думы, член комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина отметила, что поддерживает идею внедрения бэби-боксов в России.

Бэби-боксы, или пункты анонимного отказа от ребенка и передачи его на попечительство госорганов, существуют в 16 регионах страны.

«Бэби-боксы не провоцируют сиротство. Мы совершенно точно устанавливаем, сколько детей, кто устроен в детдома. Фактически по России спасено около семи первых классов. Это не про демографию? Это не про спасение людей?» – сказала Пушкина в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она пояснила, что мигранты не поедут рожать к себе на родину и они не поедут туда с ребенком, рожденным неизвестно от кого. на убеждена, что бэби-боксы могут защитить многих от неправильных шагов, а спасенным детям подарят возможность жить.

Пушкина также отметила, что пытается продвинуть закон о криминализации насилия в семье. Она заявила, что побои в семье нужно наказывать еще жестче, потому что дома не от кого ждать защиты.

По словам депутата, внутри семьи никто не может защитить жену от мужа, а бабушку от внука, «выбивающего из нее пенсию».