РИАМО - 13 ноя. За десять месяцев текущего года в Московской области провели аудит 149 муниципальных предприятий, 93 из которых получили положительные заключения, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

При проверке 93 предприятия получили положительные заключения, а остальным даны рекомендации по устранению нарушений.

«Лучшими по ведению финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году стали семь предприятий. Стабильность показали предприятия МУП «Талдомсервис», ООО «Специальное водопроводное хозяйство» Коломенского городского округа, МУП «Видновский троллейбусный парк» Ленинского городского округа», - сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Также были отмечены МУП «ЖПЭТ №2» городского округа Подольск, АО «Гжельская УК» Раменского городского округа, МУП «ГЖЭУ-4» городского округа Мытищи и АО «Люберецкая теплосеть».

Коган уточнил, что работа по повышению эффективности управления государственным и муниципальным имуществом является одним из главных направлений деятельности хозяйствующих субъектов.

В Подмосковье деятельность ведется по двум направлениям: сокращение неэффективных ГУП и МУП, контроль за их финансово-хозяйственной деятельностью.

«В прошлом году Минмособлимущество совместно с муниципальными образованиями Подмосковья составили дорожные карты по повышению эффективности предприятий, где основное внимание уделено сокращению унитарных предприятий, а также контролю финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выручкой более 50 миллионов рублей», - добавил министр.

Необходим контроль над этими предприятиями, которых в регионе насчитывается около 197. Их банкротство несет негативные социальные и экономические последствия для области и городских округов.

Цель аудиторских проверок предприятий и хозобществ - найти слабые места и избежать риска банкротства в будущем, а также дать представление органам местного самоуправления о реальном положении дел в МУПах.