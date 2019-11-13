РИАМО - 13 ноя. Плановые отключения электроэнергии в зоне деятельности компании «Россети Московский регион» пройдут 14 ноября на территории 25 муниципальных образований Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности электроснабжения, для приведения в надлежащее качество линий электропередачи, для проведения плановых ремонтных работ и модернизации оборудования», - отмечается в материале.

Подробную информацию о населенных пунктах и времени отключения можно посмотреть по ссылке. Отключения затронут Домодедово, Серпухов, Егорьевск, Орехово-Зуевский округ, Богородский округ, Истру и другие муниципалитеты.

Также энергетики напомнили, что в министерстве работает круглосуточная дежурная служба. Об аварийных ситуациях на территории Подмосковья можно сообщать по телефону: +7 (498) 602-31-65.

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