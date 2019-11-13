РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 ноя. В Балашихе реанимационная бригада скорой помощи не успела доехать к пациенту, автомобиль не смог проехать во двор из-за бетонных блоков, и врачам с тяжелым оборудованием пришлось идти пешком, из-за чего были потеряны драгоценные минуты, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова.

Реанимационная бригада спешила на экстренный вызов в один из домов на Спортивной улице к пациенту, который находился без сознания. Бетонные блоки во дворе помешали проехать реанимобилю. Ранее водитель скорой поделился этим случаем в соцсетях, что вызвало бурные обсуждения среди жителей, мнения которых разделились.

«Бригаде пришлось идти пешком до нужного дома с медицинской укладкой, дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, аппаратом для проведения компрессии грудной клетки, реанимационным набором, кислородом и носилками, общей массой не один десяток килограммов. Пациента, к сожалению, спасти не удалось. По прибытии бригада констатировала смерть, ведь у тяжелых пациентов счет идет на минуты, и квалифицированная помощь требуется экстренно», – сказала Муканова.

Она добавила, что их служба очень часто сталкивается с проблемами подобного характера. В скорой обращались за помощью в администрацию Балашихи и управляющие компании, однако лишь иногда получается устранить незаконно установленные преграды.

Ранее с целью минимизации времени приезда скорой помощи на экстренные вызовы на Трубецкой улице, дом №110 работал пост скорой медицинской помощи. Он обслуживал микрорайон Балашиха-2, куда входят улицы Спортивная, Заречная, Свердлова, Калинина, Кудаковского, Объединения, 40 Лет Победы, Крупешина, а также микрорайоны Никольско-Трубецкое, Пехра-Покровское, улицы Дмитриева, Лукино, СНТ «Поляны», Щелковское шоссе.

Работу поста пришлось прекратить из-за проблем с парковкой спецтранспорта на придомовой территории. Руководство подстанции обращалось в администрацию Балашихи, но их направили в УК. Она определила место парковки и приступила к нанесению цветовой разметки на дорожное покрытие.

«Жители дома активно выступили против этого. Другого варианта стоянки нашего спецтранспорта нет. С августа 2018 года данный пост не функционирует», – заключила Муканова.

Сотрудники Балашихинской подстанции скорой медицинской помощи надеются на понимание со стороны жителей. Обеспечение беспрепятственного проезда бригад ускорит оказание экстренной помощи и увеличит шансы на благоприятный исход заболеваний и травм.