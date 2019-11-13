РИАМО - 13 ноя. В Подмосковье объявили аукцион на выполнение работ по строительству школы на 825 мест на улице Калинина в Наро-Фоминском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Общеобразовательная школа на 825 мест». Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Предполагается, что в здании в отдельный блок выделят учебные классы начальной школы с помещениями для кружковой работы и размещением группы продленного дня. В новом образовательном учреждении также будут предусмотрены два спортивных зала - для начальных классов и классов средней школы. Спроектированы библиотека и читальный зал, столовая, медицинские кабинеты, актовый зал на 300 мест, также будут выделены помещения для уроков труда в средней и старшей школе.

Строительство осуществляется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется за счет средств бюджета.