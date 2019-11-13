РИАМО - 13 ноя. Региональный оператор по обращению с отходами установил в Чеховском кластере Подмосковья 20 новых временных баков для смешанного мусора на месте будущих контейнерных площадок, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Это сделано для удобства владельцев индивидуальных жилых строений, оформивших свое желание обустроить контейнерную площадку. Именно в этих населенных пунктах в указанных администрацией географических точках появились новые баки», - говорится в сообщении.

Такие контейнеры поставили в деревнях Васькино, Дубровки, Нижнее Пикалово, Манушкино, Дедково, Любучаны и Алачково городского округа Чехов и в населенных пунктах Иваньково и Тверитино городского округа Серпухов.

Компания ООО «МСК-НТ» будет ежедневно вывозить мусор из этих баков, пока не установят контейнерные площадки.

С начала 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.