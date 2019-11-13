РИАМО – 13 ноя. По рабочим дням с 14 по 20 ноября пригородные поезда Савеловского направления Московской железной дороги изменят расписание из-за ремонта на участке Дмитров – Яхрома, сообщается на сайте МЖД.

Изменения в графике движения электричек связаны с продолжающимися плановыми ремонтными работами на первом главном пути участка Дмитров – Яхрома.

«Железнодорожники обслуживают инфраструктуру, чтобы обеспечить безопасность и надежность перевозок. Работы пройдут в период технологических окон с 09:20 до 16:20. Движение поездов на участке будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме», – уточняется в сообщении.

У части пригородных поездов изменится время отправления и количество остановок на маршруте. Также часть электричек выведут из расписания на участках Москва – Икша, Москва – Лобня, Москва – Дубна, Яхрома – Дубна и Икша – Дмитров.

Пассажирам посоветовали заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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