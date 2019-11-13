РИАМО - 13 ноя. В Пушкине подходят к завершению работы по масштабному благоустройству набережной реки Серебрянка, основные работу уже закончены, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Просьбу благоустроить набережную реки Серебрянки жители Пушкинского округа адресовали президенту России в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным».

«Все основные работы уже завершены. В ходе осмотра набережной были сформулированы замечания, часть из них озвучивалась ранее жителями. Сейчас осталось доделать последние штрихи. Все недочеты зафиксированы и приняты в работу», - уточняется в сообщении.

До 30 ноября набережная реки будет полностью готова.

Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, до благоустройства это был заболоченный берег. По просьбе жителей здесь создается новое пространство.

Километровую набережную можно будет пройти полностью, новый мост на сваях соединит два берега притока реки Серебрянка, а расположенная на нем Роза мира позволит жителям получить свой нулевой километр.

Новая фотозона «Алые паруса» размещена на месте топкого болота. Теперь у молодоженов появится новая традиция фотографироваться у «Алых парусов», а ключи от замков бросать в реку.

Рядом располагается пирс для финиша километровой гребной трассы. Смотреть за соревнованиями стало комфортнее, три трибуны расположены вдоль берега. Также порадует жителей аллея с красивыми светильниками. На набережной устроена новая структура освещения.

На набережной установлены две детские площадки и спортивная площадка. Для рыбаков предусмотрены пирсы.

«Жители микрорайона, весь город и туристы из Москвы и области получат не только новую зону рекреации, но и новое место интересов как населения, так и бизнеса. Создается поистине новая достопримечательность и гордость города», - уточнил Хайкин.