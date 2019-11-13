РИАМО – 13 ноя. «ВКонтакте» планирует в ближайшее время запустить тематические ленты, материалы для которых будут выбирать эксперты, а также ввести дизлайки в комментариях, сообщается в группе «Команда ВКонтакте» в соцсети.

«Подписчики смогут выразить свое несогласие с мнением комментатора, но не вступать при этом в дискуссию — просто поставить дизлайк», — говорится в сообщении.

Соцсеть также планирует внедрить тематические ленты. Там будут собираться записи по конкретным темам. У каждой темы будет свой состав экспертов – ими смогут стать активные пользователи, которые глубоко знают какую-либо область.

Будет также пересмотрен главный принцип «умной» ленты. Так, наиболее качественные записи будут оставаться в лентах и рекомендациях вместе с созданными недавно записями.

В соцсети появится и новый способ монетизации - VK Donut. С помощью этого инструмента подписчики смогут финансово поддерживать любимых авторов и интересные медиапроекты.

Кроме того, «ВКонтакте» пересмотрит подход к верификации. Галочка – отметка верификации – станет подтверждением, что страница официальная, ее ведут настоящие представители, а не фанаты или злоумышленники. Раньше отметка была символом особой популярности.

Соцсеть также обновит приглашения на мероприятия и сервис историй. В «ВКонтакте» будут группироваться истории, созданные в сервисах VK Mini Apps, и от сообществ.