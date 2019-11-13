РИАМО – 13 ноя. Комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике принесла свои извинения профессору факультета гуманитарных наук Гасану Гусейнову за то, что не уведомила его о своем решении рекомендовать профессору извиниться за свои высказывания о русском языке, сообщается на сайте ВШЭ.

Ранее в Facebook Гусейнов назвал русский язык «убогим и клоачным», а Россию – «порядком одичавшей страной». Его неоднозначное высказывание вызвало шквал критики в СМИ и соцсетях. Ректор и основатель ВШЭ Ярослав Кузьминов осудил Гусейнова за его резкие высказывания, а комиссия вуза по академической этике рекомендовала профессору извиниться.

«Опубликованные профессором Г.Ч. Гусейновым суждения вызвали широкий общественный резонанс и агрессивную реакцию со стороны значительной части общества, именно поэтому вопрос о предполагаемых нарушениях норм академической этики при публичных высказываниях был вынесен на заседание комиссии», – отмечается в сообщении.

В обычной практике сотрудники вуза, чьи вопросы рассматриваются на комиссии, обязательно уведомляются о ее решениях.

«В данном случае этого не произошло, и мы приносим извинения профессору Г.Ч. Гусейнову от лица комиссии за эту ситуацию», – добавляется в материале.

Кроме того, протоколы заседания комиссии по академической этике составляются в обязательном порядке, но они не всегда публикуются на сайте. В данном случае комиссия приняла решение опубликовать протокол, так как рассматривала высказывания и суждения профессора, которые он разместил им в публичном пространстве.

На сайте поясняется, что комиссия по академической этике является совещательным органом, не обладает полномочиями по принятию административных решений, а решения может принимать только в форме рекомендаций.