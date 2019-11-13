РИАМО – 13 ноя. Правительство РФ утвердило три формы бланков переписных листов Всероссийской переписи населения 2020 года, постоянно проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов, а временно гостящих в РФ иностранцев - на семь, говорится в сообщении оргкомитета переписи-2020.

«По сравнению с предыдущей переписью 2010 года формулировки некоторых вопросов были скорректированы и дополнены», - отмечается в материале.

Бланк формы Л предназначен для сбора сведений о лицах, постоянно проживающих России. В нем 23 вопроса, среди которых пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость и другие.

Бланк формы П будет использоваться для сбора данных о жилищных условиях населения. Он содержит семь вопросов, в том числе о типе жилого помещения, времени постройки дома, общей площади, количестве комнат, видах благоустройства жилого помещения.

Бланк формы В предназначен для временно находящихся в России и постоянно проживающих в других странах. В нем семь вопросов, в числе которых пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории страны и другие.

Формы бланков разработаны с учетом возможности самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг. Также бралось в расчет, что сбор данных переписчиками будет вестись с помощью электронных планшетов, а переписные листы на бумаге будут заполняться лишь в исключительных случаях. Например, при внезапном выходе планшета из строя.

Определенные корректировки были внесены и в формулировки вопросов. Без ущерба для преемственности они были адаптированы к реалиям современной жизни и требованиям законодательства, изменившегося со времени проведения последней переписи.

«Одно из нововведений - у населения поинтересуются не только владением русским и другими языками, но и активностью использования этих языков в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а также определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив», - добавляется в сообщении.

В перечне источников средств к существованию для удобства приведены наиболее распространенные варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и другие.

Важно то, что в переписном листе не было и не будет вопроса о размере дохода. Называть работодателя тоже не требуется. Статистиков интересует только источник средств к существованию - без дополнительной детализации и документального подтверждения.

Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать блок вопросов об образовании. В нем появилась графа «дошкольное образование», а графа «среднее образование» была разделена на «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». Градации высшего образования тоже приведены в соответствие с законом: бакалавриат, специалитет, магистратура.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут с 1 апреля по 20 декабря. С 1 по 25 октября 2020 года любой житель страны сможет самостоятельно переписаться на портале госуслуг. Для этого понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись.

С 4 по 27 октября переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале госуслуг, достаточно будет показать код подтверждения. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа переписных участков, в том числе в помещениях МФЦ. В финале переписи, с 28 по 31 октября, состоится контрольный обход 10% жилых помещений.