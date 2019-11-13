РИАМО – 13 ноя. На территории Московской области есть множество красивых локаций для съемок фильмов, а система ребейтов, принятая правительством России, может способствовать продвижению региона на мировом и отечественном кинорынке, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о системе ребейтов для иностранных компаний. Документ утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям кинематографии, оказывающим услуги или выполняющим работы, связанные с осуществлением производства иностранными компаниями аудиовизуальной продукции на территории России.

«Территория Московской области богата красивыми ландшафтами, интересными и разнообразными локациями, достаточно развитой инфраструктурой и своей историей. Поэтому Подмосковье – перспективный регион для проведения киносъемок. Убеждена, что система ребейтов будет способствовать продвижению Московской области на мировом и отечественном кинорынке», – сказала министр культуры региона Елена Харламова.

Она добавила, что за последние два года на территории области проходили съемки более 30 художественных картин, таких как «Танки», «Несокрушимый», «Т-34», «Выше неба», «Ильинский рубеж», «Ненастье», «Текст», «Последний богатырь».

Также в Подмосковье находится одна из крупнейших кинотелевизионных компаний России – «Главкино» со съемочными павильонами, профессиональным оборудованием и специалистами по созданию фильмов. Постепенно развивается и кинокомиссия Московской области, действующая с 2017 года на базе «Мособлкино», которое оказывает содействие в проведении съемок в формате «службы одного окна».

В 2018 году в состав региональной кинокомиссии вошли члены Ассоциации продюсеров кино и телевидения: кинопродюсер, генеральный директор студии «Профит» Игорь Толстунов, продюсер кино и телевидения, телеведущий, генеральный директор «Космос Студио», президент фонда «Академия российского телевидения», член совета директоров Гильдии продюсеров России Александр Акопов и другие.