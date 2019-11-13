РИАМО - 13 ноя. Товаропроизводителей Московской области приглашают принять участие во встречах с руководством компаний-закупщиков из Республики Азербайджан 20 ноября, мероприятия пройдут в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, во встрече примут участие представители крупнейших компаний из Азербайджана, которые специализируются на импорте и дистрибуции продуктов питания, кондитерских изделий, парфюмерной продукции, строительных материалов.

«Встреча пройдет 20 ноября 2019 года с 11:00 до 15:00 по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, этаж 11, БЦ «Кубик», секция «В». Участие в бизнес-встречах бесплатное. Сбор участников B2B-встреч начинается с 10:00», - говорится в сообщении.

Представители бизнеса заинтересованы в закупке продуктов питания, напитков, кондитерских изделий, продукции из мяса и птицы, молочных продуктов, круп; сельскохозяйственного оборудования, инструментов и инвентаря; строительного оборудования и материалов; мебели для торговых и бизнес-центров; парфюмерных и косметических товаров; одежды и текстиля.

Подробное описание компаний-закупщиков из Азербайджана и наименований продукции для приобретения можно скачать по ссылке.

Для регистрации на бизнес-встречи необходимо заполнить форму до 14:00 18 ноября.

Контактное лицо организатора: Двойченков Павел Александрович, электронная почта pavel@exportmo.ru.