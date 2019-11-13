РИАМО - 13 ноя. В лесах Подмосковья полностью ликвидированы несанкционированные свалки, рабочие собрали и утилизировали свыше 21 тысячи кубических метров мусора в рамках государственного задания 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Всего с территории в рамках государственного задания 2019 года Гослесфонда подрядные организации убрали 21 231 кубометр мусора», - говорится в сообщении.

С лесных участков Дмитровского лесничества вывезли больше всего отходов - 5,18 тысячи кубометров. Также с территории Шатурского лесничества, которое находится рядом с городом Рошаль, убрали 4,716 тысячи кубометров.

С участков Московского учебно-опытного лесничества - 3,6 тысячи кубометров. Из Подольского лесничества вывезли 1,8 тысячи кубометров отходов. Клинское лесничество очистили от 1,16 тысячи кубометров мусора.

В комитете лесного хозяйства Московской области идет подготовка государственного задания на 2020 год по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов, а также бытового мусора на лесных участках региона.