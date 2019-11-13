РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 13 ноя. В Домодедове 70% занимающихся оборотом лекарственных препаратов учреждений зарегистрировались в национальной системе цифровой маркировки товаров «Честный знак», сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Маркировка лекарственных препаратов контрольно-идентификационными знаками, позволяющими проследить движение лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя, в качестве эксперимента была запущена в феврале 2017 года. С 1 января 2020 года маркировка станет обязательной.

«На сегодняшний момент из 110 учреждений Домодедова, занимающихся оборотом лекарственных препаратов, зарегистрировались в системе 77 (70%)», – говорится в сообщении.

Цель внедрения маркировки – противодействие производству и обороту контрафактной и фальсифицированной продукции. Каждый покупатель лекарственного препарата сможет проверить его легальность с помощью смартфона или общедоступного сканера в аптеке, получить достоверную информацию о его производителе и составе.

С 2020 года в силу вступят поправки в законодательство, предусматривающие административную ответственность в размере от 5 до 10 тысяч рублей на должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей на юридических лиц за несвоевременное либо недостоверное внесение данных в систему мониторинга. Оборот товаров без маркировки грозит штрафом на юридических лиц от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией.