РИАМО - 13 ноя. Компания «Аэроэкспресс» 13-14 ноября запускает еще один двухэтажный «Аэроэкспресс» производства швейцарской фирмы Stadler по маршруту Белорусский вокзал - аэропорт Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

«Первый состав на данном направлении был успешно введен в эксплуатацию 9 ноября. Теперь же два двухэтажных поезда будут совершать несколько рейсов в день между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево», - говорится в сообщении.

В этом году «Аэроэкспресс» планирует полную замену всех подвижных составов на двухэтажные поезда на Шереметьевском направлении.

Такие поезда имеют улучшенную плавностью хода, вагоны оборудованы мягкими креслами с возможностью регулировки наклона спинки и подлокотниками, откидными столиками, розетками, плазменными экранами, доступом к сети Wi-Fi и туалетными комнатами.