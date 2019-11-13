РИАМО - 13 ноя. В Госдуме уверены, что стране необходим закон о возможности признания иностранными агентами не только СМИ, но и отдельных граждан, сообщает Федеральное агентство новостей.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рассмотрел поправки ко второму чтению законопроекта, которые расширяют действие закона об иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. По ним, иноагентами могут быть признаны российские юрлица и физлица, которые распространяют сообщения иностранных СМИ-агентов или участвующие в их создании.

«Один из инициаторов принятия поправок — член Совета Федерации Андрей Климов — заявил, что закон может быть распространен в том числе на российских журналистов, работающих в иностранных СМИ, признанных иноагентами. Кроме того, в реестр иноагентов могут попасть иностранные структуры и российские блогеры, получившие финансирование из-за рубежа», - говорится в сообщении.

Кроме того, под действие данных поправок могут попасть те, кто участвует в «раскачке» ситуации в стране на иностранные деньги.

Как отметил депутат Госдумы Евгений Федоров, закон о физических лицах — иноагентах России жизненно необходим, так как поможет серьезно ограничить вмешательство иностранных спецслужб во внутренние дела страны.

«У нас есть законодательство, которое определяет иностранных агентов - юридических лиц, но сегодня мы очень хорошо понимаем, что этого уже недостаточно. Закон необходимо развивать, распространяя этот статус в том числе на физических лиц», - пояснил Федоров.

Ранее Минюст России признал иноагентами девять зарубежных изданий, которые ведут вещание на русском языке, среди них - «Голос Америки», «Радио Свобода».