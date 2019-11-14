РИАМО - 14 ноя. В Московской городской военной прокуратуре в четверг состоится прямая линия с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения.

Обратившимся будут отвечать на вопросы в рамках компетенции органов военной прокуратуры.

Прямая линия будет работать с 09:00 до 17:00. Ее телефон: 8 (495) 693-56-21.

Также на официальном сайте Главной военной прокуратуры открыт раздел «Интернет-приемная». При заполнении бланка обращения необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, либо адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ либо уведомление о переадресации обращения, а также изложить суть предложения, заявления или жалобы.