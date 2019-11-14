РИАМО - 14 ноя. В четверг состоятся публичные слушания законопроекта «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Общий объем доходов бюджета Московской области составит в 2020 году 611 327 951 рублей; в 2021 году - 649 938 493 рублей; в 2022 году – 703 161 451 рублей.

Прирост доходов бюджета Московской области на 2020-2022 годы в основном связан с ростом поступлений по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, доля которых в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета региона превышает 70%.

«Мы можем сегодня констатировать основные параметры бюджета. Не может не радовать рост бюджета каждый год на 10%, рост промышленного производства, рост оптовой и розничной торговли, а также инвестиционная привлекательность региона. Эти показатели динамично растут. Каждый год у нас рост промпроизводства, и в прогнозном плане он отражен, – чуть больше 10%. Это, конечно, отражается на зарплатах жителей Московской области», – сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.