РИАМО - 13 ноя. Детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей, за пять лет в Подмосковье выдали около 4 тысяч ключей от квартир, в 2019 году около 800 детей-сирот получат квартиры, сообщила в среду журналистам министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Что касается нашего позиционирования, то здесь и федеральное министерство (просвещения РФ – ред.) отмечает, что Московская область занимает лидирующие позиции в части обеспечения детей-сирот всем необходимым, в том числе и жильем. Мы за последние пять лет выдали порядка 4 тысяч квартир этим детям. На это в бюджете Московской области было предусмотрено около 10 миллиардов рублей за пять лет», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что Московская область — один из немногих субъектов, который выдает квартиры в домах-новостройках. В этом году около 800 детей-сирот получат квартиры.

«У нас порядка 25 тысяч детей-сирот в Московской области, но отмечу, что 96% из них живут в семьях. Для этого у нас введены все возможные меры поддержки для того, чтобы стимулировать и помогать приемным родителям», - добавила Каклюгина.

В среду в доме правительства Московской области открылся VII Всероссийский съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. Мероприятие продлится два дня.

В ходе пленарного заседания съезда министерству образования Московской области была вручена благодарность министерства просвещения РФ за эффективную организацию работы по подготовке выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни и сопровождению в постинтернатный период, а также поддержку и развитие института семьи и детства.