РИАМО - 13 ноя. Презентация нового романа Дарьи Сойфер «Чужие сны» пройдет 14 ноября в магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский», говорится в сообщении пресс-службы сети книжных «Читай-город».

Дарья Сойфер – российская писательница, автор 14 книг, лауреат премий My like - 2018 и «Рукопись года – 2017».

«Чужие сны» - ее первый опыт в жанре мистического триллера Young Adult. На встрече Дарья Сойфер расскажет об этапах создания романа, раскроет тайны своей творческой мастерской и поделится секретами писательского вдохновения», - говорится в сообщении.

Автора лучшего вопроса на презентации наградят подарком.

Магазин «Читай-город» находится по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 2, четвертый этаж ТРЦ «Европейский». Презентация начнется в 19:00.