РИАМО - 14 ноя. В четверг в рамках выставки в столичном «Доме на Брестской» обсудят вопросы освещения как элемента комфортной городской среды, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Москва является одним из самых северных мегаполисов мира, и малая длительность светового дня в осенне-зимний период заставляет городские власти внимательно изучать лучшие мировые практики в области применения светотехники, чтобы сделать городскую среду комфортной в этот период», - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, данный и другие вопросы обсудят на выставке «Neon-night: Свет как элемент комфортной городской среды». Мероприятие откроется в четверг в информационно-аналитическом центре столичного стройкомплекса в «Доме на Брестской».

Как уточнили организаторы мероприятия, на конференции все станут участниками необычного краш-теста. В интерактивной зоне любой желающий сможет попытаться утопить, разбить молотком или заморозить современные световые гирлянды.