РИАМО - 13 ноя. С начала текущего года санитарная авиация Московской области совершила 253 вылета, в медучреждения эвакуировали 248 пациентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Благодаря санитарной авиации жители Подмосковья могут оперативно получить специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Это особенно важно в условиях большой удаленности лечебных учреждений или высокого трафика. Только с начала года в медицинские учреждения вертолетами было доставлено 80 детей, в том числе девять – в возрасте до года», - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Она добавила, что санитарная авиация позволяет оказать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, пожарах, чрезвычайных ситуациях, независимо от дорожного трафика. В санитарной авиации используют вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.