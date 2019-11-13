РИАМО - 13 ноя. В грядущие выходные в Подмосковье пройдет 61 ярмарка, на них также организуют мастер-классы, дегустации, развлекательную программу для детей и взрослых, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В эти выходные для жителей Московской области будет организована 61 ярмарка: тематические и универсальные. Некоторые из них начали свою работу уже с понедельника. На ярмарках гости смогут приобрести не только овощи и фрукты, но и теплые вещи ручной работы из шерсти и меха, эксклюзивную и фермерскую продукцию и даже новогодний декор», - сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он добавил, что при этом в рамках ярмарочных мероприятий, помимо торговли, пройдут мастер-классы, дегустации, подготовлена развлекательная программа для детей и взрослых.

В Одинцовском округе, Луховицах, Красногорске, Электростали, Дубне пройдут ярмарки «Товары регионов России». Там, помимо повседневных товаров, будут продавать овощи и фрукты, фермерскую продукцию – домашние сыры, творог, сметану, сало, мед, - товары легкой промышленности, изделия народных промыслов, глиняную и керамическую посуду, сувениры, изделия из бересты, шерстяные, меховые товары. Вся продукция от производителей из 19 регионов, в том числе и Подмосковья.

На ярмарках пройдут культурные мероприятия, дегустации и мастер-классы.

В Сергиевом Посаде организуют тематическую ярмарку «Сделано в Подмосковье». Кроме фермерской продукции, там можно будет купить изделия из шерсти, варежки, валенки, сувениры и другие товары.

Ярмарка «Дары осени в Подмосковье» пройдет в Ногинске на улице Декабристов. Там в основном будут продавать сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, посетители смогут купить кондитерские и хлебобулочные изделия от частных пекарен, домашние сыры, соленья, теплые вязаные вещи из шерсти ручной работы, сувенирную продукцию и даже элементы декора к предстоящим зимним праздникам.

В Балашихе, Власихе, Волоколамском округе, Воскресенске, Дмитровском округе, Егорьевске, Зарайске, Истре, Клину, Коломенском округе, Красноармейске, Красногорске, Ленинском округе, Лосино-Петровском, Люберцах, Лотошине, Луховицах, Щелкове, Одинцовском, Наро-Фоминском округах, Мытищах, Орехово-Зуевском, Раменском, Пушкинском округах, Протвине, Рузском округе, Рошале, Реутове, Сергиево-Посадском округе, Солнечногорске, Талдомском округе, Химках, Черноголовке, Чехове и Электрогорске пройдет еще 54 универсальных ярмарки.