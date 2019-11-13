РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 13 ноя. Футбольные ветераны из подмосковных Котельников заняли второе место в турнире памяти Василия Дрюккера, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

На стадионе «Торпедо» в городе Люберцы в среду прошел футбольный турнир среди ветеранов старше 55 лет, посвященный памяти Василия Дрюккера. В турнире приняли участие восемь команд, которые разбили на две группы.

«Ветераны из Котельников обыграли «Красково» со счетом 2:0, люберецкую «Звезду» со счетом 1:0 и ветеранов из Томилина со счетом 2:1, они заняли первое место в своей группе. Но они проиграли в финале команде «Торпедо» из Люберец со счетом 1:0 и заняли итоговое второе место», – говорится в сообщении.

Команду из Котельников наградили кубком и грамотой за второе место в открытом первенстве города Люберцы среди ветеранов футбола старше 55 лет.

Василий Дрюккер – советский футболист, с 1958 по 1973 годы выступавший нападающим за команды Люберец «Локомотив» и «Торпедо». С 1960 по 1962 годы играл за команду Наро-Фоминска «Кантемировец», клуб Солнечногорска «Выстрел» и ЦСКА – клубная Москва. Скончался 6 ноября 2006 года.