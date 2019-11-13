РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 ноя. Семинар президента Всемирной организации джиу-джитсу и кобудо состоится 16 и 17 ноября в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Учебно-аттестационный семинар президента Всемирной организации джиу-джитсу и кобудо Джакомо Спартако Бертоллетти пройдет в Люберцах 16 и 17 ноября. Регистрация участников начнется 16 ноября в 12:00», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в рамках семинара пройдут разбор техник, аттестация инструкторов российского отделения. Также состоится турнир по ката фристайл кумитэ – полноконтактному рукопашному бою и нэваза среди спортсменов организации из Москвы и регионов. На семинаре запланированы показательные выступления спортсменов.

Мероприятие пройдет по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №193, торговый центр «Вега».