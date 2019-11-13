РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 ноя. В Подольске полицейские задержали 41-летнего приезжего по подозрению в попытке кражи со склада сканера стоимостью более 27 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя крупной торговой сети о том, что из помещения склада, расположенного на улице Троицкой в деревне Коледино, была совершена попытка хищения сканера, принадлежащего организации. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 27 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний житель Рязанской области, являющийся работником склада фирмы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 30 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.