РИАМО – 13 ноя. Минэкономразвития России сохранило прогноз роста ВВП страны на 1,3% по итогам 2019 года, Росстат оценил годовой рост экономики в третьем квартале в 1,7%, сообщает в среду ТАСС.

«В четвертом квартале 2019 года ожидается сохранение темпов роста экономики приблизительно на уровне третьего квартала, что соответствует прогнозу Минэкономразвития по росту ВВП в 2019 году (1,3%)», — говорится в сообщении.

По оценке Росстата, годовой рост экономики страны в третьем квартале составил 1,7%.

В третьем квартале ВВП продемонстрировал положительную динамику в квартальном выражении и вырос на 0,5%. Такая же тенденция была и во втором квартале. В первом квартале ВВП снизился на 0,1%.

Такая динамика ВВП свидетельствует о возвращении экономики на уровень роста в 1,5-2% в годовом выражении.