РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 ноя. Класс для детей с расстройством аутистического спектра появится в школе №5 в микрорайоне Ольгино Балашихи в 2020 году, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В среду в ходе рабочего визита Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой посетили школу №5 в микрорайоне Ольгино. Директор учреждения Лидия Яньшина рассказала, что в новом учебном году на базе образовательного учреждения планируется открытие класса для детей с расстройством аутистического спектра.

«Для школы это новое направление, и на подготовительном этапе необходимо изучить опыт учреждений, которые работают с особенными детьми, в том числе из соседних регионов. Важно, чтобы детям, которые с 1 сентября перейдут с домашнего обучения, было комфортно в школе», – сказал Ефимов.

Он осмотрел помещения, где будут проводиться индивидуальные занятия с учащимися, и место для оформления зоны эмоциональной разгрузки.

Лидия Яньшина отметила, что сейчас ведется работа с педагогическим составом школы.

«Мы также смотрим учебные программы и формируем список необходимого оборудования и обучающей литературы для классов», – заключила Яньшина.