РИАМО - 13 ноя. Столичные следователи предъявили жителю Подмосковья обвинение в покушении на убийство пожилой женщины, злоумышленник пытался отравить пенсионерку психотропными веществами ради ее квартиры, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве 28-летнему жителю Московской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство из корыстных побуждений)», - сказала Иванова.

По данным следствия, с октября по ноябрь этого года у мужчины возник умысел на убийство женщины 1948 года рождения с целью завладения ее столичной квартирой. Для реализации задуманного злоумышленник неоднократно добавлял пенсионерке в напитки психотропные вещества.

«Однако довести противоправные действия до конца ему не удалось. 4 ноября в ходе проведения следственных и оперативных мероприятий совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска он был задержан у квартиры пенсионерки, где у него изъяли бутылку с алкоголем и емкость с психотропным веществом», - добавила Иванова.

В настоящее время потерпевшая прошла медицинское обследование и находится дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Обвиняемого заключили под стражу. В ближайшее время следователи проверят фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений.