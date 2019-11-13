РИАМО - 13 ноя. Загруженность столичных улиц и трасс вечером в среду оценивается в семь баллов из десяти возможных, затруднения отмечены на кольцевых и вылетных магистралях, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

На МКАД отмечаются затруднения на северо-западе, севере, западе, юго-западе, юге, юго-востоке и востоке. Сильно заружено Третье транспортное кольцо, а Садовое стоит практически полностью, исключение составляют участки около Курского вокзала и метро «Парк культуры» по внешней стороне и возле метро «Красные ворота» на внутренней.

Пробки зафиксировали и в центре города. Затруднения отмечены на набережных Москвы-реки и Яузы, мостах, возле станций метро «Сретенский бульвар», «Лубянка», «Трубная», «Тверская», «Арбатская».

Позже прогнозируется увеличение количества машин на улицах, пробки составят восемь баллов. А затем ожидается снижение загруженности дорог – к 20:00 до шести баллов, к 21:00 до трех баллов.