РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 13 ноя. В Доме культуры «Силикат» подмосковных Котельников 16 ноября пройдет вечер классической музыки, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Шестнадцатого ноября в ДК «Силикат» горокруга Котельники состоится вечер классической музыки «Спасибо, музыка, тебе!». Начало в 16:00», – говорится в сообщении.

Участники вокальной студии «Мелодия» исполнят оперные арии, оперетты и романсы русских и зарубежных композиторов. Дом культуры находится по адресу: микрорайон Силикат, дом №32.

«Для всех желающих соприкоснуться с живой звучащей классикой вход свободный», – заключается в материале.