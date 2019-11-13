РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 13 ноя. Порядка 330 человек различных специальностей достраивают проблемные корпуса №№6А, 7А ЖК «Белая Дача» в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Сотрудники администрации Котельников проверили ход завершения строительства корпусов-долгостроев №№6А и 7А жилого комплекса «Белая Дача».

«На объекте находятся около 330 человек различных специальностей. Завершаются работы по устройству парапетных крышек на кровле. Ведутся отделочные работы в местах общего пользования», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что уже завершили благоустройство двора и монтаж малых архитектурных форм, а также монтаж напольного покрытия в подземном паркинге. Сейчас наносят вертикальную разметку и навигацию.

«До 20 ноября планируется завершить работы по монтажу теплоизоляции трубопроводов», – заключается в сообщении.