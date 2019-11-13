РИАМО - 13 ноя. Пожар произошел на втором этаже здания автомойки в поселке Мосрентген в столице, возгорание оперативно ликвидировали, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В среду в 17:37 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: поселок Мосрентген, Проектируемый проезд №139.

«Оперативно прибывшим пожарно-спасательным подразделениям удалось быстро локализовать пожар в одном из помещений на втором этаже автомойки. Горели вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. В 18:06 пожар ликвидирован», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших при пожаре в здании автомойки не поступала.