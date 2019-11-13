РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 ноя. Сотрудники 201-й пожарно-спасательной части Балашихинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели День открытых дверей для пятиклассников школы №11, на котором ребята смогли потушить условный пожар, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие прошло 12 ноября на территории ПСЧ №201. В зоне ее ответственности расположено много школ и детских садов, и сотрудники части регулярно проводят с детьми и персоналом учебных учреждений пожарно-тактические учения, рассказывают детям о мерах пожарной безопасности, работе единой службы спасения «112», о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях, по каким телефонам можно вызвать пожарных и спасателей.

«Во время экскурсий по части школьники имеют возможность познакомиться с нашей техникой, узнать, как живут и работают пожарные и спасатели. Ученикам из школы №11, которые в этот раз пришли к нам в гости, показали пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательную технику», – сказал заместитель начальника ПСЧ №201 Павел Трачук.

Он добавил, что особый интерес у ребят вызвала демонстрация работы гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Ребята смогли примерить устройства спасения и теплоотражающие костюмы, а также попробовали потушить условный пожар.

В конце мероприятия все ребята получили памятки «Единая служба спасения 112» и сфотографировались на фоне пожарной автоцистерны.