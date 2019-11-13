РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 ноя. Фестиваль-конкурс народного творчества «Лейся, песня!» пройдет в поселке Красково подмосковных Люберец 16 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Жителей и гостей городского округа Люберцы приглашает Красковский культурный центр на окружной фестиваль-конкурс русской народной песни «Лейся, песня!». Он состоится 16 ноября в 12:00», – говорится в сообщении.

Гостей мероприятия ждут красочные выступления участников, которые будут соревноваться в номинациях: «Лучший хоровой коллектив», «Лучшее сольное исполнение русской народной песни», «Лучший вокальный ансамбль», «Лучший гармонист», «Лучшее исполнение на народном инструменте», «Лучшее исполнение частушки». Возрастные категории участников: 7-10 лет, 11-16 лет, старше 16 лет.

Фестиваль пройдет по адресу: городской округ Люберцы, поселок Красково, улица Лорха, дом №2. Вход свободный.