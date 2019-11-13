РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 ноя. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 в среду вечером образовалась пробка длиной более 3 километров, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 18:30 движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота в садовое товарищество «Петрица-3». Средняя скорость движения составляет 10 километров час.

Также заторы образовались на улицах Симферопольская, Большая Серпуховская, Кирова, проспект Ленина, Заводская, Бородинская и других.