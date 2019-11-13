РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 13 ноя. Инспекторы ГИБДД разъяснили родителям из подмосковных Котельников правила организованной перевозки детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В среду в Котельниках прошло родительское собрание на тему: «Повышение уровня безопасности при организованной перевозке групп детей», в котором приняли участие более 100 человек.

«Для перевозки свыше восьми детей разработан специальный порядок, который определяет техническое состояние автобуса, правила поведения водителей и сопровождающих, информирование подразделений ГИБДД. В ходе собрания родителям разъяснили порядок взаимодействия при организации перевозок», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что также на собрании рассмотрели конкретные ситуации, возникающие в процессе перевозок. Затем сотрудники ГИБДД ответили на все вопросы присутствующих.