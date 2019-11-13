РИАМО - 13 ноя. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России о внесении сведений в отношении ООО «Оптима Групп» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления.

В ведомство поступило обращение от МБУ «Конькобежный центр Коломна» о внесении сведений в отношении ООО «Оптима Групп» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по уборке помещений на второе полугодие 2018 года.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Оптима Групп» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Оптима Групп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.