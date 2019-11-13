РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 ноя. Юные жители подмосковных Люберец могут поучаствовать в конкурсе поздравительных открыток Деду Морозу, заявки принимаются до 14 ноября, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Создать уникальную поздравительную открытку Деду Морозу могут все желающие жители городского округа Люберцы в возрасте от 4 до 14 лет. Конкурс проводится второй год подряд среди воспитанников детских садов, учащихся общеобразовательных и художественных школ», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 4 до 7 лет, от 8 до 11 лет и от 12 до 14 лет. Заявки на участие родители могут прислать до 14 ноября по почте: sentrsoyuz@mail.ru. По словам Ружицкого, заявки уже подали около 65 человек.

«Детям понравилась идея создания такой открытки. Ее можно украсить любым способом и написать своими словами поздравление с днем рождения Деду Морозу, а он будет у главного волшебника страны совсем скоро – 18 ноября», – отметил Ружицкий.

Награждение победителей и участников состоится 16 ноября в КДС «Союз» по адресу: Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Задать вопросы можно по телефону: 8(495)501-41-88.