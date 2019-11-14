Cклонен ли ты к диабету?
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В День борьбы с диабетом РИАМО предлагает пройти тест и проверить, имеется ли у Вас предрасположенность к этому заболеванию.
Cклонен ли ты к диабету? (1/9)
Что такое «здоровая еда»?
Фото Bunches and Bits {Karina} © flickr.com
Не заморачиваюсь на эту тему. Предпочитаю перекусы и наггетсы с кетчупом и кока-колой. И еще «Сникерс» для настроения
Салат «Цезарь» и мясо хорошей прожарки - самая здоровая еда
Если вам это интересно, расскажу про правильный метаболизм и раздельное питание
Cклонен ли ты к диабету? (2/9)
Занимаетесь ли регулярно физическими упражнениями?
Не люблю это. Я покой люблю
Иногда растяжку могу сделать или на турнике повисеть
Разумеется, без спортзала никуда
Cклонен ли ты к диабету? (3/9)
Как часто едите овощи, фрукты или ягоды?
Cклонен ли ты к диабету? (4/9)
Есть ли у Вас лишний вес?
Cклонен ли ты к диабету? (5/9)
Любите алкоголь?
Фото Константин Михальчевский © РИА Новости
Не думаю, ведь пиво или коктейль после работы не считается?
Разве что бокал вина по выходным
Нет, категорически не употребляю алкоголь
Cклонен ли ты к диабету? (6/9)
Часто испытываете стресс?
Cклонен ли ты к диабету? (7/9)
Есть ли у Ваших родственников сахарный диабет?
Фото by Alden Chadwick © flickr.com
Да, у родителей, брата/сестры
Кажется, у бабушки/дедушки
Нет, никто не жаловался
Cклонен ли ты к диабету? (8/9)
Насколько регулярно принимаете лекарства?
Фото Анастасия Осипова © РИАМО
С детства меня пичкали таблетками, и сейчас дома держу большую аптечку
Иногда принимаю средство от головной боли
Вообще обхожу аптеки стороной
Cклонен ли ты к диабету? (9/9)
Как насчет сахара? Считаете ли себя сладкоежкой?
Образец для подражания
Имея такое хорошее здоровье, Вы можете пропагандировать здоровый образ жизни.
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