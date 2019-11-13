РИАМО - 13 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение о предложении сделать 31 декабря выходным днем, он отметил, что здесь нет предмета для дискуссий, сообщает Федеральное агентство новостей.

Жители страны активно обсуждают идею сделать 31 декабря выходным днем. Многие россияне недовольны тем, что не успеют в рабочий день 31 декабря подготовиться к Новому году. Журналисты поинтересовались у Пескова, можно ли сделать последний день года выходным в этом году за счет сокращения январских «каникул».

«Здесь нечего дискутировать. Собственно в этом году принято такое решение (что 31 декабря рабочий день – ред.). В этом году надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно. Здесь нет предмета для дискуссий. Происходит разное перераспределение выходных дней», - сказал Песков.

Он пояснил, что иногда новогодние каникулы из-за перераспределения выходных получаются длиннее на один-два дня, а иногда короче.

Всего в следующем году россиян ожидают 14 нерабочих праздничных дней, которые из-за переносов превратятся в 26 выходных. Так, с 1 по 8 января жители страны будут отдыхать на новогодних каникулах.

Силуанов предложил сделать День финансиста выходным>>