РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 13 ноя. Ряд сетевых магазинов в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников в декабре оснастят камерами видеонаблюдения, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

12 ноября прошла встреча с собственниками помещений, где расположены торговые объекты, по вопросу оснащения подведомственной территории камерами видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион».

«В список территорий, которые будут оснащены камерами, вошли такие сетевые магазины, как «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», расположенные в микрорайоне Силикат. Окончание работ планируется на конец декабря», – говорится в сообщении.

Собственники помещений готовы приступить к работе по установке камер. Всем участникам совещания раздали технические требования для камер видеонаблюдения «Безопасного региона». В ближайшее время торговые объекты обследуют и выберут места установки камер.