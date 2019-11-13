РИАМО – 13 ноя. В столице в ближайшие четыре года планируют благоустроить 20 набережных Москвы-реки, в центре города осталось привести в порядок Кадашевскую набережную и набережные Болотного острова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Во-первых, это (будут благоустраивать – ред.) рекреационные пространства, протянувшиеся от Химкинского водохранилища до Серебряного бора. Там много зелени, но почти ничего нет для полноценного отдыха людей. В ходе благоустройства это упущение исправим, создав качественную инфраструктуру», — ответил Собянин на вопрос читателя aif.ru.

Он добавил, что в порядок также приведут набережные Тараса Шевченко и Бережковскую. Их благоустройство продолжит проект реконструкции площади Киевского вокзала и улиц рядом с ним. В центре города благоустроят Кадашевскую набережную и набережные Болотного острова. Там создадут полноценное общественное пространство с лавочками, фонарями, велопрокатом, газонами и деревьями. На Болотной набережной сделают полноценный спуск к воде.

По словам Собянина, далее в порядок приведут левый берег реки от Шлюзовой набережной до Коломенской.

«Кроме того, мы ведем строительство новых набережных по современному стандарту: проезжая часть размещается подальше от воды, а береговая линия полностью отдается людям. Не будет на новых набережных и высоких гранитных стен – практически в любом месте люди смогут спуститься к воде», - подчеркнул мэр.

Он добавил, что в 2019 году планируют открыть первый участок набережной Марка Шагала на ЗИЛе. Затем благоустроят остальные участки от ТТК до затона Новинки. Благодаря этим работам на ЗИЛе появится зеленый парк у воды с причалами для речного транспорта. В этом районе полностью реконструируют Крутицкую и Симоновскую набережные.

Градоначальник подчеркнул, что самым большим проектом являются набережные в районе «Москва-Сити» - 5 километров по обоим берегам реки от Карамышевского до Дорогомиловского моста. Ранее там были промзоны.