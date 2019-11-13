РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 ноя. В одном из дворов микрорайона Парковый в подмосковном Подольске восстановили уличное освещение по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения во дворе микрорайона Парковый. Он отметил, что между домом №17 по улице Ульяновых и домом №4 по улице Мраморная несколько дней отсутствует уличное освещение.

«Рассмотрев обращение по вопросу уличного освещения в микрорайоне Парковый сообщаем, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы проведены», – сказал председатель комитета по ЖКХ администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.