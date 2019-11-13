РИАМО - 13 ноя. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России оштрафовало администрацию Талдомского городского округа за предоставление неполных сведений на 50 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Основанием для привлечения администрации к ответственности стал факт неполного представления сведений по мотивированному требованию Московского областного УФАС России», - говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения дела было принято решение оштрафовать администрацию Талдомского городского округа на 50 тысяч рублей.