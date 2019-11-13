РИАМО - 13 ноя. Средняя школа №75 в подмосковной Черноголовке теперь носит имя прославленного ученого-физика Исаака Халатникова, который в этом году отметил свое столетие, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области.

В октябре губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил Халатникова со 100-летним юбилеем. Воробьев вручил юбиляру открытку от Владимира Путина и сообщил, что имя Халатникова присвоят школе №75 в Черноголовке.

«Присвоить имя И. М. Халатникова муниципальному общеобразовательному учреждению - средней общеобразовательной школе №75, расположенной в городе Черноголовке Московской области», - говорится в документе.

Исаак Маркович Халатников — советский и российский физик-теоретик, действительный член РАН. Родился 17 октября 1919 года на Украине.

Работы Халатникова по квантовой электродинамике легли в основу современной квантовой теории поля. Кроме того, академик внес большой вклад в космологию.